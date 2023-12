Wegen neuer Beziehung: Tom Parkers Witwe Kelsey wehrt sich

Kelsey Parker musste sich erklären. Im März 2022 starb ihr Mann Tom Parker (✝33) an einem Tumor. Der The Wanted-Sänger hinterließ eine Frau und zwei Kinder. Seine Witwe spricht öffentlich über den schweren Schicksalsschlag und bekommt viel Zuspruch von ihrer Community. Doch als die neue Beziehung der zweifachen Mutter öffentlich wurde, bekam sie viel Gegenwind. Jetzt wehrt sich Kelsey gegen den ganzen Hass.

Wie The Sun berichtet, erklärte die 33-Jährige, dass ihr verstorbener Mann nicht gewollt hätte, dass sie traurig ist. "Tom würde wollen, dass ich glücklich bin. Man hat nur ein Leben, also sollte man es genießen. Das ist es, was er uns gelehrt hat", schilderte Kelsey. Außerdem fügte sie hinzu: "Wenn du jemanden verloren hast, den du so sehr liebst, beweist dir das, dass du nur ein Leben hast."

Die Romanze mit ihrem Ex Sean Boggans war nur von kurzer Dauer. Denn Mitte Dezember verkündete sie, dass sie wieder Single ist. Das gab Kelsey in ihrer Instagram-Story bekannt: "Wir sind nicht mehr zusammen. Es ist schade, dass es nicht funktioniert hat, auch wenn er eine wirklich tolle Person ist. Aber er war nicht der Richtige."

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren beiden Kids, Dezember 2023

Getty Images Kelsey Parker im Oktober 2022

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

