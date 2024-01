Wegen Oliver: Thomas Gottschalk lästert über Amira Pocher!

Er positioniert sich auf seiner Seite! Die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) wurde öffentlich von dem Komiker ausgeschlachtet. Wochenlang schoss der gebürtige Hannoveraner gegen die Mutter seiner Kinder. Mittlerweile verstehen er und die Moderatorin sich aber wieder besser und können wohl normal miteinander sprechen. Silvester feierten sie wegen des gemeinsamen Nachwuchses zusammen. Wer aber jetzt gegen Amira schießt, ist Thomas Gottschalk (73)!

In seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger (72) spricht der Moderator auch über Olli – er schwärmt in den höchsten Tönen von ihm. "In diesem ganzen Gestrüpp von Menschen, die sich Moderatoren nennen, ist der Olli für mich ein blitzgescheiter und schnell reagierender Mensch", betont Thomas – und lästert dann über Amira: "Ich habe Amira für eine Maskenbildnerin gehalten, die durch Oliver eine Berühmtheit erlangt hat, die ihr nicht zusteht."

Laut dem 73-Jährigen habe sie Olli ausgenutzt und dann "abgeschoben wie eine heiße Kartoffel". Auch Fans hatten Amira vorgeworfen, ihn wegen seines Geldes ausgenutzt zu haben. Vor einigen Monaten stellte sie im Interview mit Bunte klar: "Von dem Zeitpunkt an, als es mir finanziell möglich war, habe ich auch anteilig Miete für sein Haus gezahlt, Urlaube und Kinderbetreuung mitfinanziert."

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" 2023

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

