Kate Garraways Ehemann ist tot: Elton John und Co. trauern

Die Stars stehen Kate Garraway (56) zur Seite. Am Freitagmittag machte die Moderatorin öffentlich, dass ihr Ehemann Derek Draper (56) im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Der Autor hatte seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Dezember musste er wegen eines schweren Herzinfarkts ins Krankenhaus. Viele Stars sprechen Kate nach Dereks Tod ihr Beileid aus – darunter auch Elton John (76).

"Mein Herz schlägt für Kate, Darcey, William und die ganze Familie nach dem Tod von Derek. David, die Jungs und ich denken an euch und senden euch all unsere Liebe", schreibt der Hitmaker in seiner Instagram-Story, in der er Kates Beitrag repostete. Unter ihrem Beitrag sammeln sich auch Kommentare anderer Promis. Atomic Kitten-Star Kerry Katona (43) schreibt zum Beispiel: "Ich schicke dir und deiner Familie all meine Liebe und Kraft." Die irische TV-Persönlichkeit Laura Whitmore betont: "Es tut mir so leid, Kate."

Kate und Derek haben mit Elton viele gemeinsame Erinnerungen verbunden. Im April vergangenen Jahres waren sie sogar bei seiner Tour, bei der der Musiker Derek seinen Song "Don't Let The Sun Go Down On Me" widmete. "Bis zur letzten Minute war ich nicht sicher, ob es möglich sein würde, Derek dorthin zu bringen. [...] Selbst auf der Fahrt dorthin wirkte er so schwach", hatte Kate damals in Bezug auf den angeschlagenen Gesundheitszustand ihres Mannes bei Smooth Radio erzählt.

Anzeige

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

Anzeige

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Elton John, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de