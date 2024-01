Olli Pocher thematisiert Affärenskandal immer noch auf Bühne

Er zeigt sich von seiner emotionalen Seite. Oliver Pocher (45) hat zuletzt keine einfache Zeit durchmachen müssen. Normalerweise verbreitet der Komiker mit seinen Bühnenshows jede Menge Freude und Lacher bei seinem Publikum. Doch scheint ihn die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) noch immer besonders nah zu gehen. Sogar so sehr, dass bei ihm nun unerwartet alle Dämme brechen: Mitten auf der Bühne fängt Olli an zu weinen.

Nachdem die Premiere seines "Der Liebekasper"-Programms laut Bild zunächst für Begeisterung bei seinen Fans sorgte, ändert sich der Ton des 45-Jährige zuletzt erheblich. Vor allem die angebliche Affäre seiner Ex wurde zum Thema: "Sie haben gebumst – das ganze Programm. Das ist auch in Ordnung, sie kann auch machen, was sie will. Sie hat sich ja auch getrennt von mir." Kurz bevor bei Olli dann die Tränen kullern, betonte dieser noch: "Warum ich ein bisschen sauer bin auf Amira, [...]. Wenn ihr euch von eurem Partner trennt, dann seid bitte ehrlich. Gerade, wenn ihr Kinder habt."

Obwohl es zuletzt so schien, als würden sie das Kriegsbeil endlich begraben, soll es am Geburtstag ihres Sohnes wieder geknallt haben. In ihrem Podcast "Liebes Leben" hatte die Moderatorin über den Moment gesprochen. "Da gab es einen richtig, richtig dummen Kommentar. Zum Glück hat keiner über diesen dummen Gag gelacht", hatte sich Amira erinnert.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Januar 2023

