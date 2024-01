Amira Pocher erklärt ihren Tränenausbruch an Silvester!

Nun bezieht Amira Pocher (31) Stellung! Vor wenigen Monaten hatten die Moderatorin und Oliver Pocher (45) ihre Trennung nach knapp vier Jahren Ehe bekannt gegeben. Obwohl sich das Ex-Paar zunächst noch gut verstanden hatte, warf der Komiker seiner Ex kurz danach vor, ihn betrogen zu haben. Mittlerweile scheinen die Wogen zwischen den beiden aber wieder geglättet zu sein und sie feierten sogar Silvester zusammen. Der Comedian packte aus, dass die Beauty an dem Tag weinend in seinen Armen gelegen haben soll. Nun erklärt Amira ihren emotionalen Ausbruch!

"Ich fühle mich mit Olli natürlich immer noch verbunden. Wir haben einfach ein Leben zusammen, Kinder zusammen, wir haben eine Patchwork-Familie zusammen, haben Erinnerungen geschaffen", äußert sich die Familienmama in ihrem Podcast "Liebes Leben". Sie haben zu viel gemeinsam erlebt, als dass Oliver ihr egal sein könnte. "Es war so ein kleiner Moment… Vertrautheit auch… Da kam halt alles hoch. Der ganze Schmerz der letzten Monate", fährt Amira fort.

Erst vor wenigen Tagen hatte der 45-Jährige über ihren gemeinsamen Jahreswechsel in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" ausgepackt: "Wir standen da. Ihr war dann kalt, komischerweise – trotz Mantel. Da habe ich sie dann in den Arm genommen. Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag dann weinend bei mir in den Armen."

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

