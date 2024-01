Hat George Clooney keinen Spaß mehr an der Schauspielerei?

Werden seine Fans ihn weiterhin auf der Leinwand sehen? George Clooney (62) ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Hollywood-Stars. Der Schauspieler stellte sein Talent bereits in etlichen Filmen wie der "Ocean's"-Reihe unter Beweis. Doch der "Gravity"-Star ist nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera aktiv. Und das Regieführen soll ihm sogar um einiges mehr Spaß machen, wie George nun verrät!

Zuletzt führte er Regie beim Film "The Boys in the Boat". Im Interview mit Sky News erzählt der Oscar-Gewinner von seinen jüngsten Erfahrungen als Regisseur. Er habe gemerkt: "Es macht mehr Spaß. Man hat viel mehr Kontrolle." "Ich kann die [Schauspieler] herumkommandieren", scherzt George. Aber keine Sorge – das Schauspieltalent wird auch weiterhin in verschiedene Rollen schlüpfen. Zuletzt habe er zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Brad Pitt (60) in einem neuen Streifen gespielt, der in diesem Jahr erscheinen werde.

Doch eins ist sicher: Im Fledermauskostüm wird der Schönling wohl kein weiteres Mal zu sehen sein. "Ich denke nicht, dass es genug Drogen auf der Welt gibt, um mich zurückzubringen", erwiderte er schmunzelnd, als er von Entertainment Tonight auf seine Batman-Verkörperung aus 1997 angesprochen wurde.

Getty Images George Clooney, Hollywood-Schauspieler

Getty Images George Clooney und Brad Pitt bei einem Event in Los Angeles, 2012

United Archives GmbH Chris O'Donnell und George Clooney im Film "Batman & Robin", 1997

