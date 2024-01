Regt sich Oliver Pocher zu sehr über Ex Amiras Flirts auf?

Amira Pocher (31) und Christian Düren (33) sind offenbar frisch verliebt – sehr zum Unmut von Ex-Mann Oliver Pocher (45). Der Comedian reagierte auf die Knutschfotos der beiden äußerst gekränkt. Auch zuvor hatte er die Finger nicht vom Privatleben seiner Ex lassen können und schrieb sogar ein tränenreiches Bühnenprogramm über die Trennung. Eine Frage drängt sich auf: Sollte Olli Amira nicht besser in Ruhe lassen?

Julian Stoeckel (36) ordnet das wilde Liebesdrama im Promiflash-Interview ein. Wie Julian erklärt, sei Christian natürlich ein sehr gutaussehender Mann: "Ich kann Amira schon verstehen. Die will natürlich jetzt noch mal auf anderen Schiffen segeln." Aber ganz so tragisch, wie der Komiker es darstelle, sei die ganze Situation nun auch wieder nicht. "Ich würde mich an Ollis Stelle da nicht so sehr darüber aufregen", empfiehlt Julian seinem TV-Kollegen. Ein Ex-Partner sei schließlich aus gutem Grund ein Ex-Partner.

Zudem ist Olli schließlich selbst kein Kind von Traurigkeit: Gerüchten zufolge soll er eine Beziehung mit Cora Schumacher (47) begonnen haben. Dass die beiden intim geworden sind, plauderte die aktuelle Dschungelcamp-Kandidatin direkt am Lagerfeuer in Down Under aus.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

