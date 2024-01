Queen Elizabeths Tod kam für sie wohl nicht überraschend

Sie hat es kommen sehen. Queen Elizabeth II. war mit dem Tod ihres Vaters King George VI (✝56) zum amtierenden Staatsoberhaupt von Großbritannien geworden. Ein Jahr später wurde sie offiziell gekrönt. Fortan saß sie 70 Jahre auf dem britischen Thron – und ist damit die bisher am längsten herrschende Regentin. Im September 2022 starb die Monarchin auf ihrem Schloss in Balmoral. Elizabeths Tod soll jedoch alles andere als überraschend gekommen sein.

Das behauptet zumindest der königliche Biograf Robert Hardman in seinem Buch "König Charles III. (75) und die moderne Monarchie". In einem Auszug, der Daily Mail vorliegt, deutet Robert an, dass die Königin an verschiedenen Krankheiten litt. "Sie hatte erkannt, dass die medizinische Prognose bedeutete, dass sie nicht ihrer Mutter nacheifern und hundert Jahre alt werden würde, also war sie entschlossen, das Beste aus dem Jahr zu machen", soll ein Freund der verstorbenen Königin gegenüber dem Autor verraten haben. Daher habe Elizabeth ihre Familie um sich geschart: "Sie sorgte dafür, dass die ganze Familie den Sommer über bei ihr war, damit vor allem die Jüngeren immer glückliche Erinnerungen an sie haben würden."

Genauere Details über den Tod der Queen blieben bisher vor der Öffentlichkeit verborgen. Zumindest bis jetzt: In dem Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" desselben Autors, wurde eine Notiz des königlichen Privatsekretärs Sir Edward Young veröffentlicht. Ihm zufolge habe die Regentin "nichts mehr mitbekommen". Sie sei friedlich eingeschlafen und habe keine Schmerzen gehabt.

