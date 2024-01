Er umarmte Prinzessin Anne nach dem Tod von Queen Elizabeth!

War das etwa unangebracht? Prinzessin Anne (73) ist die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) und war bei den letzten Atemzügen am Sterbebett ihrer Mutter anwesend. Obwohl nur wenige private Details über die Mitglieder der Königsfamilie an die Öffentlichkeit gelangen, wird nun ein Einblick darüber gewährt, was wenige Momente nach dem Ableben der ehemaligen Königin passierte: Anne wurde nach Elizabeths Tod von einem royalen Mitarbeiter umarmt!

Das verrät Robert Hardman in seinem Buch "The Making of a King: King Charles III", das am 18. Januar veröffentlicht wird. Da die Prinzessin sichtlich erschüttert wirkte, habe sie ein leitender Mitarbeiter der Königsfamilie für einen kurzen Moment umarmt. Daraufhin habe Anne ein mildes Lächeln erwidert und in einem strengen Tonfall angemerkt: "Das ist das letzte Mal, dass das passiert."

Neben der 73-Jährigen befand sich nur ihr Bruder König Charles III. (75) am Sterbebett ihrer Mutter. Die zwei weiteren Söhne der ehemaligen Königin von England kamen nicht rechtzeitig. Auch Elizabeths Enkel Prinz William (41) schaffte es damals nicht, seine Großmutter in den letzten Stunden vor ihrem Tod zu sehen.

Prinzessin Anne, September 2022

König Charles III., Queen Consort Camilla und Prinzessin Anne bei der Beerdigung der Queen

Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

