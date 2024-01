Kelly Clarkson fühlt sich nach Gewichtsabnahme selbstbewusst

Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut! In den vergangenen Monaten durchlebte Kelly Clarkson (41) eine waschechte Body-Transformation. Die "Since U Been Gone"-Sängerin nahm einige Kilos ab. Das schaffte die ehemalige American Idol-Gewinnerin vor allem durch eine sehr radikale Ernährungsumstellung. Die Abnahme macht sich auch in ihrem psychischen Wohlbefinden deutlich bemerkbar: Kelly fühlt sich nach der Gewichtsabnahme selbstbewusster denn je!

In ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" spricht die Musikerin über ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein. Mittlerweile trage Kelly Kleidungsstücke, wie Jeans, von denen sie zuvor nie gedacht hätte, dass sie sie jemals tragen würde. Das habe auch einen ganz bestimmten Grund: Durch ihre Abnahme fühle sich die "Because of You"-Interpretin selbstbewusster und glücklicher als jemals zuvor.

In der Vergangenheit hatte Kelly schon einige Male mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Vor allem ihr damaliges Management habe ihr zu Karrierebeginn enormen Druck gemacht, abzunehmen. Das verriet die Sängerin in einem Interview mit Glamour UK.

Kelly Clarkson im Juni 2023

Kelly Clarkson im Oktober 2023

Kelly Clarkson, Sängerin

