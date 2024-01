"Are You The One?" ist vorbei: Diese Pärchen sind zusammen!

Die Kandidaten von Are You The One? haben, was den großen Gewinn angeht, in diesem Jahr verloren. Doch beim Wiedersehen der Datingshow stellt sich heraus: Vier Reality-Sternchen haben immerhin ihre Liebe gefunden! Sidar Sahin und Jana Klein sind schon seit einem halben Jahr zusammen. "Die Jana hat mich voll geflasht. Und weil wir uns zwischenmenschlich so gut verstanden haben – ich wollte das nicht aufgeben", meint der Make Love, Fake Love-Star beim Wiedersehen. Auch Gerrit Kleinz und sein Perfect Match Tais sind weiterhin ein Paar!

