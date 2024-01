Für Biyon Kattilathu wird mit "Let's Dance" ein Traum wahr!

Er schwingt das Tanzbein. Bei Let's Dance stellen sich die Stars der Herausforderung ihres Lebens. Denn in der beliebten Tanzshow müssen sie schon bald ihr Talent auf dem Parkett unter Beweis stellen. Nach der Bekanntgabe der Teilnehmer vor wenigen Wochen steht inzwischen auch der Starttermin fest. Doch erwartet die Fans nun noch eine kurzfristige Änderung. Simon Brunner (26) fällt aus persönlichen Gründen aus. Den Platz des Ninja Warrior Germany-Athleten füllt Biyon Kattilathu – und der kann sein Glück kaum fassen!

"Ich freue mich mega bei 'Let’s Dance' dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass mir diese Chance gegeben wurde!", erklärt der Autor gegenüber RTL und fügt hinzu: "Ein Traum wird Realität – so schön! Das wird eine krasse Reise." Gleichzeitig verrät der 39-Jährige auch seinen persönlichen Anspruch an seine Teilnahme. Demnach will Biyon (39) an der neuen Herausforderung, welche ihn schon bald erwartet, wachsen. Trotzdem soll dabei auch eins nicht zu kurz kommen: "Ich will [...] allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine tolle Show bieten!"

Ob Biyons "Let's Dance"-Teilnahme in irgendeinem Zusammenhang mit den Schlagzeilen der vergangenen Wochen steht, ist ungewiss. Viele dieser hatte der Entertainer zuletzt regelrecht dominiert. Nachdem Gerüchte seiner angeblichen Affäre mit Oliver Pochers (45) Ex Amira (31) immer wieder die Runde gemacht hatten, war er in aller Munde.

