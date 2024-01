Emotionale Gespräche mit Tim: Lucy wird zur Dschungel-Mama

Sie ist seine Bezugsperson! Seit rund zwei Wochen versammeln sich im Dschungelcamp wieder allerlei deutsche Stars und Sternchen im Kampf um die Dschungelkrone. Am Lagerfeuer in Down Under werden regelmäßig tiefgründige Gespräche geführt. Doch nicht nur da: Auch das Geschirrspülbecken ist für die Kandidaten ein beliebter Rückzugsort für Gespräche unter vier Augen. Und dort macht Twenty4tim (23) seiner Mitstreiterin Lucy Diakovska (47) nun ein emotionales Geständnis!

Beim Schrubben des schmutzigen Geschirrs wird der Influencer plötzlich ganz emotional: "Das kommt so komisch, aber weißt du, dass du für mich eine ganz, ganz große Inspiration bist?" Dem TikTok-Star kommen die Tränen. "Weißt du, du bist so fürsorglich, du bist einfach so von der Art... so wie du jetzt bist, würde ich gerne später mal sein", erklärt Tim weiter. "Manchmal habe ich das Gefühl – weil ich meine Mama eben auch sehr vermisse – wenn ich mit Lucy rede, dass ich so ein bisschen auch mit meiner Mama wieder rede", gesteht er im Dschungeltelefon.

Und nicht nur Lucy ist ganz gerührt, auch bei den Fans kommen Tims ehrliche Worte supergut an: "Diese Folge ist jetzt schon so toll, ich liebe es ganz doll", schreibt ein Nutzer auf X. "Wie sympathisch willst du sein? Lucy: 'Ja'", kommentiert ein weiterer. Und ein dritter User scherzt: "Gleich singt Tim noch 'Maamaaa' für Lucy."

RTL Twenty4tim und Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska, im Dschungelcamp 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Eltern vor seinem Dschungelcamp-Abflug

