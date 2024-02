Emilio Sakraya nervt die "Schlag den Star"-Zuschauer total

Er kommt gar nicht gut an! In der heutigen Ausgabe von Schlag den Star liefern sich Bausa und Emilio Sakraya (27) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Während sich der Schauspieler und der Musiker in verschiedenen Challenges gegeneinander beweisen, führt wie üblich Elton (52) durch den Spielshow-Abend. Die Besetzung scheint den Fans der Sendung aber nicht allzu gut zu gefallen – insbesondere Emilio kommt nicht gut an!

"Mann, ist dieser Emilio unsympathisch!", "Ich hoffe, jemand nimmt Emilio in der Pause zur Seite und erdet ihn ein bisschen" oder auch Ein bisschen überheblich, der Emilio. Er muss aufpassen, sonst wird er schnell das Publikum gegen sich haben", kommentieren die Zuschauer fleißig auf X. Aber auch die vielen Nachfragen des Schauspielers scheinen nicht gut anzukommen. "Emilio hört auch echt nicht zu" und "Schalte jetzt erst ein. Wird da gerade der dümmste Mensch der Welt gesucht? Der Rote ist mein Favorit", wird weiter gemeckert. In Rot tritt an diesem Abend Emilio an.

In der vergangenen Ausgabe traten Leony und Stefanie Giesinger (27) gegeneinander an. Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin konnte sich allerdings nicht gegen die Musikerin durchsetzen. Die "Faded Love"-Interpretin ging mit dem Geldkoffer nach Hause.

Instagram / bausashaus Bausa im September 2023

Getty Images Emilio Sakraya, Musiker

Seven.One / Steffen Z. Wolff / Stephie Braun Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger bei "Schlag den Star"

