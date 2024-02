Es wird spicy: Dschungelcamper packen Sex-Geheimnisse aus!

Die Camper packen mal wieder aus! Schon seit etwas über zwei Wochen kämpfen einige Promis im Dschungelcamp um den begehrten Titel des Dschungelkönigs. Beim gemeinsamen Sitzen am Lagerfeuer lüftete in den letzten Tagen schon der ein oder andere Star gut gehütete Geheimnisse aus der Vergangenheit. Heute wird es noch einmal besonders pikant. Drei der Dschungelcamper plaudern einige ihrer Sex-Geheimnisse aus!

So verrät Twenty4tim (23), dass er aktuell zwei bis drei lockere Bettgeschichten am Laufen hat – sowohl mit Frauen als auch mit Männern. Etwas Ernstes könne er sich jedoch mit keinem dieser Bekanntschaften vorstellen. Die sexuellen Aktivitäten bei Mike Heiter (31) schwanken hingegen. Er gibt preis, dass er mal zweimal in der Woche und dann mal wieder zwei bis drei Wochen gar keinen Sex habe. Frauen im Club schleppe er nur selten ab. Auch Leyla (27) kennt solche Durststrecken – weiß sich aber zu helfen. Die Influencerin eröffnet ihren Mitcampern, dass sie gerne auf einen Vibrator zurückgreife.

Die Zuschauer zeigen sich von dem Sex-Talk eher weniger beeindruckt. "Ist es Love Island oder das Dschungelcamp? Man weiß es nicht genau", schreibt ein User via X. "Ich ertrage es nicht mehr", zeigt sich ein anderer Fan genervt.

RTL Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

