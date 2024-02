Halbfinale im Dschungel: Welcher Star muss heute gehen?

Für wen wird die Luft heute Abend dünn? Seit mehr als zwei Wochen stellen sich die Bewohner des Dschungelcamps ihren Ängsten. Mittlerweile mussten bereits sieben der ursprünglichen zwölf Kandidaten mehr oder weniger freiwillig ihre Sachen packen. Cora Schumacher (47) verließ bereits am dritten Tag auf eigenen Wunsch das Camp. Durch den freiwilligen Exit durften gestern alle Bewohner bleiben – doch heute fällt für einen von ihnen der Hammer: Wen wollt ihr nicht weiter im Dschungel sehen?

Die Entscheidung gestern hat gezeigt, dass die Zuschauer wohl keine Lust mehr auf die frisch erblühte Romanze von Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) haben – beide mussten zittern. Am Ende hatte das Ex-Bachelor-Girl die wenigsten Anrufe und hätte ohne Coras Ausscheiden den Dschungel verlassen müssen. Camp-Mama Lucy Diakovska (47) kam bisher noch nicht in die Bredouille: Die No Angels-Sängerin scheint ein echter Zuschauerliebling zu sein. Werden ihre Fans sie bis ins Finale tragen?

Aber auch Fabio Knez und Twenty4tim (23) mussten bereits einmal wackeln – und hätten um ein Haar das Camp verlassen müssen. Hat der Schock ihre Fans genug aufgerüttelt, dass sie auch heute wieder ordentlich für ihre Idole anrufen werden? Wen würdet ihr heute nach Hause schicken? Stimmt unten ab!

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

