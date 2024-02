Fürst Albert von Monaco sendet Genesungswünsche an Charles

König Charles (75) befindet sich derzeit in Behandlung wegen seiner Krebserkrankung. Nähere Informationen zum Krebs sind nicht bekannt, doch der Monarch soll guter Dinge sein. Seine Familie unterstützt ihn bei seiner Genesung. Selbst sein Sohn Prinz Harry (39) ist aus Amerika angereist und wird für einige Zeit in London bleiben. Nun sendet auch Fürst Albert II. von Monaco (65) im Netz Genesungswünsche an den Charles und seine Familie.

Auf Instagram schreibt Fürst Albert von Monaco: "Ihre Entschlossenheit, Ihr Mut und Ihre Offenheit waren immer eine Quelle der Inspiration. Ich bin davon überzeugt, dass Sie auch bei dieser Herausforderung den gleichen Mut zeigen werden." Im Namen seiner Familie und seines Volkes übermittelt er der königlichen Familie und den Angehörigen die herzlichsten Gedanken und Gebete. "In diesen schwierigen Zeiten möchte meine Familie Ihnen unsere volle Unterstützung zusichern", betont Fürst Albert.

Gegenüber Daily Mail richtet Herzogin Meghans (42) Vater Thomas Markle (79) ebenfalls Worte an das royale Oberhaupt: "Ich möchte König Charles meine herzlichsten Wünsche übermitteln und hoffe, dass er bald wieder gesund wird!" Auf der ganzen Welt bangen Staatsoberhäupter um die Gesundheit seiner Majestät.

Getty Images König Charles im September 2023

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco, 2023

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

