Trotz Promi-Vater: Gordon Ramsays Kids total bodenständig!

Gordon Ramsay (57) und seine Ehefrau Tana Ramsay (48) heirateten 1996. Im Dezember feierten sie dann ihren 27. Hochzeitstag. Über ihren jüngsten Zuwachs, Baby Jesse James Ramsay, durfte sich die Familie erst im November freuen. Tatsächlich sind die beiden stolze Eltern von insgesamt sechs gemeinsamen Kindern. Doch wie handhabt der Promi-Koch seine Rasselbande? Gordon verrät nun, wie er seine Kids zu verantwortungsbewussten Heranwachsenden erzieht!

Während der Show "The Last Meals" plaudert der berühmte TV-Koch über seine Erziehungsmethoden. Der 57-Jährige erklärt: "Alles, was ich unseren Kindern beigebracht habe, ist: Finde deine Leidenschaft, finde deinen Weg. Kümmert euch nicht um Ruhm, Reichtum oder Geld." Dadurch sollen seine Kinder gelernt haben, sich auf ihre berufliche Laufbahn zu konzentrieren. "Sie sind super diszipliniert und sie sind voll dabei", schwärmt der stolze Papa.

Trotz hoher Erwartungen an seine Sprösslinge sei es auch völlig in Ordnung, wenn diese Fehler machen, stellt der Küchenchef klar. Gordons Motto ist: "Je früher du es mir sagst, desto mehr kann ich tun." Dieser Leitsatz ermöglichte seiner Tochter Holly Ramsay, die mittlerweile seit zwei Jahren trocken ist, ganz offen über ihr damaliges Alkoholproblem zu sprechen.

Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay und seine Frau Tana im September 2019

Anzeige

Instagram / hollyramsayy Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana und Tochter Holly

Anzeige

Instagram / tanaramsay Tana und Gordon Ramsay mit ihrem sechsten Baby

Anzeige

Wie findet ihr Gordon Ramsays Erziehungstipps? Interessant und inspirierend. Nicht überzeugend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de