Kanye Wests Frau Bianca zeigt sich im durchsichtigen Look!

Wie gewagt! Die studierte Architektin Bianca Censori, die durch ihre Ehe mit Rapper Kanye West (46) über Nacht berühmt wurde, ist für ihre auffälligen Outfits bekannt. Bereits in der Vergangenheit fiel sie durch Kanyes Social-Media-Posts auf, in denen der Rapper die 29-jährige Australierin freizügig stylte und die Bilder im Anschluss mit seinen Followern teilte. Nun präsentierte sich Bianca erneut in einem Look, der nicht viel Interpretationsraum bietet.

Daily Mail veröffentlichte nun Fotos, auf denen das Paar händchenhaltend durch das LA-Regenwetter läuft. Biancas Körper ist nur von einem durchsichtigen Plastik-Regenponcho bedeckt, ansonsten ist sie bis auf ein Paar kniehohe schwarze Absatzstiefel nackt. Auffallend ist ihr unglücklich wirkender Gesichtsausdruck. Ehemann Kanye bildet einen Kontrast zu Biancas freizügigem Look, da er einen kakifarbenen Poncho sowie eine Maske trägt, die sowohl sein Gesicht als auch seinen Körper komplett verbergen.

Die Körpersprachexpertin Judi James analysierte Bianca Censoris Auftritt und behauptete gegenüber The Mirror, Bianca wirke, als sei ihr die Situation unangenehm. Sie erklärte: "Die Art und Weise, wie [Bianca] teilweise hinter Kanye versteckt geht, während sie den [Poncho] vorne zusammenhält, deutet darauf hin, dass sie sich in dieser Situation nicht wohlfühlt."

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

