Hat Desiree schon Eric Sindermanns Tochter kennengelernt?

Wird es bei den beiden etwa ernst? Eric Sindermann (35) und Desiree Hansen gehen seit Dezember gemeinsam durchs Leben – für die Beziehung zu dem ehemaligen Handballer steckt die Tattoo-Liebhaberin beruflich zurück: Mit den Gangbangs ist seit Neuestem Schluss! Der Erotikbranche hat sie zwar noch nicht endgültig den Rücken gekehrt, für ihren Liebsten ist Desiree aber bereit, Kompromisse einzugehen. Doch festigten diese Liebesbeweise die Beziehung so sehr, dass das Erotikmodel die Tochter des Casanovas kennenlernen wird? Im Promiflash-Interview spricht Eric Klartext!

Bei der Dr.Sindsen Fashionshow erzählt der selbst ernannte Modekönig im Gespräch mit Promiflash, dass er in den kommenden Tagen zusammen mit seinem Töchterchen nach Österreich fahren werde. "Das mache ich aber erst mal alleine. Ich sehe meine Tochter nicht so oft, dass ich sie jetzt gleich einer Freundin vorstellen will, die seit zwei, drei Monaten meine Freundin ist. Das geht nicht", erklärt Eric.

Das Thema Nachwuchs scheint insgesamt eine heikle Frage bei den beiden zu sein, wie ebenfalls im Promiflash-Interview deutlich wird. Während der Reality-TV-Star fest entschlossen ist, "den Stammbaum zu vergrößern", steht Desiree dem Thema verhalten gegenüber. "Wenn er [Eric] irgendwie dann doch mal irgendwann Kinder möchte, dann halte ich ihn auch nicht auf, wenn er gehen möchte und eine Frau kennenlernen würde, mit der er Kinder kriegen könnte."

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / sindsen Desiree Hansen und Eric Sindermann im Dezember 2023

