Nach Senior-Bachelor: "The Golden Bachelorette" startet bald

Auch die Damen dürfen nun ran! Im vergangenen Jahr ging mit The Golden Bachelor das erste Mal ein älterer Rosenkavalier auf die Suche nach seiner Traumfrau. Der 72 Jahre alte Gerry Turner fand letztendlich in Theresa Nist die große Liebe und hat ihr in einer emotionalen Live-Zeremonie das Jawort gegeben. Und dieses Glück soll nun auch einer Dame zuteilwerden: "The Golden Bachelorette" soll eine weitere neue Ära einläuten!

Das verkündet jetzt der Sender ABC. "Nach einer historischen ersten Staffel, in der Gerry und Theresa in 'The Golden Bachelor' ihre Liebe fanden, wird diese völlig neue Version der Erfolgsserie auch eine Frau in ihren goldenen Jahren auf der Suche nach der zweiten großen Liebe begleiten", heißt es in einem Statement. Wer die glückliche Rosenverteilerin sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Doch ein paar Damen haben sich wohl schon freiwillig gemeldet. So unter anderem April Kirkwood, die schon um Gerrys Herz gekämpft hatte. "Ich trainiere. Ich bereite meinen Körper vor. Ich bereite den Küchenbereich vor, okay?", verriet sie erst kürzlich Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Ich werde so sehr mit diesen Typen flirten! Ich will, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Ich werde sagen: 'Zeigt mir, was ihr drauf habt, Jungs.'"

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

