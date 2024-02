Cillian Murphys Sohn (16) feiert sein Debüt in Hollywood!

Wie der Vater, so der Sohn. Der Schauspieler Cillian Murphy (47) scheint ein großes Vorbild für seine Kinder zu sein. Kein Wunder – bei diesem Schauspielerfolg: Von Peaky Blinders über "Inception" bis hin zu "Oppenheimer" hat der Ire schon große Erfolge gefeiert. Und das hat scheinbar einen bleibenden Eindruck bei seinen Kindern hinterlassen: Cillians jüngster Sohn Aran Murphy möchte gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten und hat sogar schon ein Angebot aus Hollywood angenommen!

Laut Deadline wird Aran eine Rolle in der Filmadaption des New York Times Bestsellers "Klara and the Sun" von Kazuo Ishiguro übernehmen. Die Handlung des Science-Fiction-Buches dreht sich um ein krankes Mädchen namens Josie und ihre neue KI-Freundin Klara. Cillians Sohn wird Rick, den besten Freund von Josie, spielen. Bekannte Namen wie Amy Adams (49) und Jenna Ortega (21) werden ebenfalls in dem Film zu sehen sein. Letztere wird die Hauptrolle der Klara spielen.

Es ist nicht die erste Filmerfahrung des 16-Jährigen. Laut Daily Mail spielte er bereits in dem Kriegsfilm "Lola" mit und war Teil einer Bühnenproduktion von "Hamnet". Zudem konnte der Teenager in den vergangenen Monaten etwas Hollywood-Luft schnuppern: Er begleitete seinen Vater im Januar unter anderem zu den Golden Globes. Dort gewann Cillian einen Award für seine Rolle in "Oppenheimer".

Getty Images Cillian Murphy, 2006

43574434 Cillian Murphy, Yvonne McGuinness und Aran Murphy, 2024

Getty Images Cillian Murphy bei der 81. Golden-Globe-Verleihung im Januar 2024

