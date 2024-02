Das bekam Amal Clooney von George zu ihrem 46. Geburtstag

Da freute sich Amal Clooney (46) sicher! Die gebürtige Libanesin ist eine der erfolgreichsten Anwältinnen für internationales Recht und Menschenrechte. Mit George Clooney (62) ist sie mittlerweile seit neun Jahren verheiratet – gemeinsam haben sie die Zwillinge Ella (6) und Alexander (6). Der Hollywoodstar ist immer noch schwer verliebt in seine Frau. Deshalb hat er seine Amal auch mit einem zuckersüßen Geburtstagsgeschenk überrascht.

Am 3. Februar feierte Amal ihren 46. Geburtstag. Zu diesem Anlass schenkte George ihr einen süßen Bernhardiner-Welpen namens Nelson. Das Paar wurde nun bei einem Spaziergang mit den Kleinen in Cotignac gesichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trug die Anwältin ein Minikleid aus Wildleder mit Gürtel und schwarzen Stiefeln. George kombinierte eine Jeans mit einem marineblauen Polohemd. Und auf den Fotos wird deutlich: Amal ist total vernarrt in den nicht ganz so kleinen Nelson und versuchte ihn mühevoll mit beiden Armen zu tragen.

Die zweifache Mama ist zwar eine erfolgreiche Anwältin und Aktivistin, laut ihrem Mann fehle ihr jedoch jegliches Talent in der Küche. "Meine Frau ist eine brillante Anwältin – sie ist eine der größten Fürsprecherinnen der Welt [...], aber ich sollte besser kochen, sonst werden wir alle sterben!", scherzte er gegenüber Extra. Doch kochen muss die zweifache Mama auch gar nicht, da die Clooneys eine Köchin haben.

Pixmedia/ MEGA George und Amal Clooney spazieren

Getty Images George und Amal Clooney in London 2023.

Getty Images George Clooney und Amal Clooney, 2023

