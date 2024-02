Kanye West erscheint mit skurriler Maske beim Super Bowl

Geht er damit zu weit? Kanye West (46) ist inzwischen berühmt-berüchtigt für seinen ausgefallenen Style. Dieser trifft dabei auch nicht immer den Geschmack seiner Mitmenschen. Auch deswegen hatte der Musiker zuletzt immer wieder ordentlich Kritik einstecken müssen. So wie auch jetzt: Denn ein Accessoire seines Outfits, das er beim Sportevent des Jahres trug, wirft nun so einige Fragen auf. Kanye erschien mit auffälliger Maskierung beim Super Bowl.

Als der US-Rapper gemeinsam mit seiner Frau Bianca Censori bei der Veranstaltung erschien, zog er mal wieder alle Blicke auf sich. Das zeigten Bilder, die Page Six vorliegen. Auf diesen versteckte Kanye sein Gesicht hinter einer ausgefallenen Kruzifix-Maske des verstorbenen Designers Alexander McQueen (✝40). Dessen Todestag jährte sich am vergangenen Sonntag zum 14. Mal – deswegen ist anzunehmen, dass der 46-Jährige das auffällige Accessoire wohl zu Ehren der Modelegende trug. Ob das jedoch wirklich die Motivation hinter dem Look war, ist ungewiss – für Gesprächsstoff sorgt er damit allemal.

Nicht nur der Musiker sorgt mit seinen Looks regelmäßig für Entsetzen – auch seine Frau Bianca scheint Gefallen an der Aufmerksamkeit gefunden zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte Daily Mail einige Schnappschüsse des Paares in Los Angeles veröffentlicht. Auf diesen hatte die 29-Jährige lediglich einen durchsichtigen Regenponcho über ihrem sonst komplett nackten Körper getragen.

Getty Images Kanye West, US-Rapper

Getty Images Kanye West, 2022

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

