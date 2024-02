Im Kleid seiner Frau! Taylor Lautner postet witziges Video

Er macht gerne Späße! Taylor Lautner (32) ist durch die Rolle des traurigen Werwolfs in Twilight bekannt geworden. Doch in letzter Zeit machte er eher mit Gastauftritten an der Seite seiner Ex-Freundin Taylor Swift (34) auf der Bühne oder in Musikvideos von sich reden. Außerdem heiratete er 2022 Freundin Taylor Dome, die seitdem auch Taylor Lautner heißt. Mit ihr postet er gerne witzige Dinge auf Social Media. In einem neuen Video zeigt er sich jetzt in ihrem hautengen Abendkleid!

Der Schauspieler beschloss, das schwarze Glitzerkleid selbst zu Hause anzuprobieren, nachdem seine Frau es bei den NFL-Honors, einer Ehrung herausragender Footballspieler, getragen hatte. In einem Video auf TikTok präsentiert Taylor das Kleid und kombiniert es mit einer Sonnenbrille und weißen Sportsocken. Dazu posiert er auf einem Sessel, während er einen viralen Sound mitspricht. Dabei geht es darum, dass er sich morgens beim Aufwachen wie Müll gefühlt habe. Vielleicht hat er sich also als Aufmunterung dazu entschieden, das schicke Kleid anzuziehen!

Im Netz ist der Clip gut angekommen: Mit über 14 Millionen Views ist es eines der erfolgreichsten TikToks des "Sharkboy"-Darstellers. Ein Fan schreibt: "Ich kann gar nicht erkennen, ob das Taylor Lautner oder Taylor Lautner ist. So hübsch!" Die Lautners sind unzertrennlich und teilen neben Kleiderschrank und Namen auch noch ein Tattoo, denn beide tragen ihr Hochzeitsdatum am Handgelenk.

Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor

TikTok / taylorlautner Taylor Lautner, Schauspieler

Instagram / taylorlautner Taylor mit ihrem Mann Taylor Lautner

