Nach Tod ihrer Mama: Gisele Bündchen wirkt optimistisch!

Gisele Bündchen (43) hatte vor wenigen Wochen einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Ihre Mutter Vânia Nonnenmacher starb im Alter von 75 Jahren in Brasilien an den Folgen einer Krebserkrankung. Auf Social Media nahm der ehemalige Victoria's Secret-Engel mit einem rührenden Statement Abschied von seiner Mama und meldete sich auch mit einem nachdenklichen Zitat zu Wort. Nun zeigt sich Gisele nach dem Verlust ihrer Mama in New York und wirkt optimistisch!

Die zweifache Mama besucht das Fashion Week Dinner von Frame Denim im französisch-vietnamesischen Restaurant Indochine. Für das Event schmiss sich Gisele in ein elegantes Lederoutfit. Die schwere Zeit lächelt die Blondine einfach weg und posiert mit einem breiten Lachen für die Kameras.

Erst kürzlich verriet die zweifache Mutter, dass auch das Co-Parenting mit Ex-Mann Tom Brady (46) nicht immer problemlos vonstattengeht. "Manchmal gibt es Widerstand, vor allem, weil sie jetzt in zwei verschiedenen Haushalten leben und es zwei verschiedene Wege gibt", verriet sie im Interview mit Harper's Bazaar. Davon lasse sie sich aber nicht beirren: "Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Kindern das schuldig bin, was meine Mutter mir beigebracht hat."

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihre Mutter Vânia Nonnenmacher

MEGA Gisele Bündchen, Topmodel

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

