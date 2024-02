Vor TV-Start: Das ist die Preview zur neuen GNTM-Staffel!

Es gibt einen ersten Einblick! Endlich ist es wieder so weit: Eine neue Staffel Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern. Schon heute Abend flimmert die erste Folge über die deutschen Bildschirme und begleitet Heidi Klum (50) auf der Suche nach dem nächsten Modelnachwuchs. Durch diverse Änderungen innerhalb der Sendung dürften die Fans in diesem Jahr besonders gespannt sein: Zum ersten Mal können auch Männer an der Castingshow teilnehmen. Nun bekommen die Zuschauer einen ersten Einblick!

Auf dem Instagram-Profil der Show findet in Vorbereitung auf die Folge ein kleiner Themencheck statt. Dieser gibt für die erste Show heute Abend nicht nur einen Vorgeschmack auf die männlichen Models. Auch ein Foto des öffentlichen Castings wird gezeigt, das einen Blick auf die Teilnehmer gewährt. Zudem müssen die Kandidaten Modelmama Heidi ihren besten Catwalk präsentieren. Und am Ende finden dann auch schon die ersten Entscheidungen statt.

Die Fans haben auf jeden Fall schon richtig Lust und können die erste Folge kaum noch abwarten: Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare. "Ich bin so gespannt auf die erste Folge", schreibt beispielsweise ein Nutzer. "Ich freue mich so auf die Folge", stimmt ein weiterer Follower zu. Und ein dritter User kommentiert: "Oh mein Gott, es geht endlich los!"

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Anzeige

ProSieben Heidi Klum mit den weiblichen Kandidatinnen von GNTM

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de