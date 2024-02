Frischer Wind bei GNTM: Wie kommt der Staffelauftakt an?

Was sagen die Fans? Die erste Folge der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel wurde gerade erst ausgestrahlt und die ersten Nachwuchsmodels zeigten sich. Die Show begeistert ab sofort mit einem neuen Konzept: Heidi Klum (50) sucht in diesem Jahr neben einem weiblichen Model auch ein männliches Topmodel – es wird also zwei Gewinner geben. Wie kam die Auftaktepisode bei den Zuschauern an?

In der ersten Folge schaute sich Modelmama Heidi zum ersten Mal ihre Kandidatinnen und Kandidaten live an. In Berlin fand ein offenes Casting statt, wo Hunderte Möchtegernmodels vor ihr laufen durften – Einzelne pickte sie dann heraus und gab ihnen eine Chance. Sie durften zu den anderen, die bereits in der Vorabauswahl ausgewählt worden waren. Das war ein ziemlicher Schnelldurchlauf und viele kamen in dieser Runde nicht weiter.

Die Reaktionen der Zuschauer sind derweil gemischt. "Ich bin schockiert, was aus der Sendung geworden ist", meint etwa eine Instagram-Nutzerin unter einem GNTM-Beitrag. Andere fanden die Folge "cringe" – wiederum andere Fans finden jedoch toll, dass dieses Jahr auch Männer dabei sind!

Was sagt ihr zum Staffelauftakt? Stimmt unten ab!

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Drei Kandidaten im GNTM-Casting

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Zwei GNTM-Kandidatinnen beim Casting 2024

Anzeige

Was haltet ihr von der ersten Folge der neuen GNTM-Staffel? Ich fand sie nicht so berauschend. Mir hat sie gut gefallen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de