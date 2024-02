So unterschiedlich sind Hilary Swanks Zwillinge Aya und Ohm!

Sie verrät nähere Einzelheiten! Hilary Swank (49) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Die Schauspielerin durfte sich im April des vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider über die Geburt ihrer Zwillinge freuen. Seitdem hält sie sich jedoch sehr bedeckt, was ihre Sprösslinge angeht: Bilder oder Details über die Wonneproppen sind eine Seltenheit. Nun gibt Hilary aber einige Details über ihre Kinder preis.

In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" spricht sie auch über die Unterschiede ihrer rund zehn Monate alten Zwillinge. Ihre Tochter fange mittlerweile schon an, sich zu verständigen. "Sie sagt zu allem 'Hi, hi, hi'", erklärt die stolze Mama dem Moderator. Zudem knurre sie auch gerne und sei generell bemüht, zu sprechen. Ihr Sohn halte sich dagegen noch etwas zurück: Er zeige lieber auf die Dinge und rufe "Ah!"

Zuletzt lüftete der "Boys Don't Cry"-Star das Geheimnis um die Namen seiner Kinder: Auf Instagram postete Hilary einen süßen Schnappschuss der Zwillinge am Strand. Hinter ihnen stehen mit Blättern ihre Namen geschrieben: Aya und Ohm. "Ich habe eine arbeitsreiche Woche mit Talkshows hinter mir, in denen ich viel über meinen neuen Film und meine lustige Partnerschaft teile, aber ich dachte mir, welcher Tag wäre besser, um die Namen meiner kleinen Lieblinge mit euch zu teilen", erklärte sie damals.

Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin, mit ihrem Mann Philip Schneider

Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

