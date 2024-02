Deshalb macht Cillian Murphy keine Fotos mit seinen Fans!

Der Schauspieler mag es traditionell! Bei Cillian Murphy (47) könnte es momentan nicht besser laufen. Für seine Rolle im gefeierten Kinofilm "Oppenheimer" ist der irische Darsteller in diesem Jahr für einen Oscar nominiert. Aus Hollywood ist er damit nicht mehr wegzudenken. Im Privaten mag es der Produzent jedoch eher bescheiden. Weit weg vom Trubel lebt er zurückgezogen in seinem Heimatland. Auch wenn es um Fotos mit Fans geht, will Cillian lieber privat bleiben!

Während eines Interviews mit GQ wird der Ire von einem Bewunderer um ein gemeinsames Selfie gebeten. "Oh, ich mache keine Fotos", entgegnet er dem enttäuschten Fan. Der Grund: Cillian nimmt sich lieber die Zeit für ein persönliches Gespräch. Der "Batman"-Darsteller ist der Meinung: "Es ist einfach persönlicher, Hallo zu sagen und ein bisschen miteinander zu plaudern." Man bräuchte nicht für überall, wo man an dem Tag gewesen ist, ein Beweisfoto, findet der 47-Jährige.

Im Privaten steht der Peaky Blinders-Schauspieler zwar ungern vor der Kamera. Beruflich sieht das aber natürlich anders aus! Auch in diesem Jahr können sich die Fans nämlich über Neues von Cillian freuen: In wenigen Tagen feiert das historische Drama "Small Things Like These" Premiere, in dem er eine der Hauptrollen spielt.

Getty Images Kenneth Branagh, Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh and Cillian Murphy

Getty Images Cillian Murphy bei der 81. Golden-Globe-Verleihung im Januar 2024

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

