Stefano Zarrella hätte nichts gegen eine "Let's Dance"-Liebe

Bei Let's Dance haben sich schon einige Paare gefunden. Unter anderem Luca Hänni (29) und Christina Luft (34) sowie Rebecca Mir (32) und Massimo Sinató (43). Ob es auch in diesem Jahr ein neues Pärchen geben wird – womöglich bei Stefano Zarrella (33)? Für gewöhnlich unterhält der Social-Media-Star seine Fans mit seinen kulinarischen Künsten. Nun will er sein Können auf dem Tanzparkett unter Beweis stellen – und was das Thema Liebe betrifft, scheint Stefano nicht abgeneigt zu sein!

"Mal gucken, was passiert", meint der Bruder von Giovanni Zarrella (45) voller Vorfreude auf die bevorstehenden Wochen im Interview mit RTL. "Ich bin offen für alles. Wenn ich mich bei 'Let's Dance' verliebe und wir heiraten in ein paar Jahren – schön. Wenn nicht... auch okay", gibt Stefano mit einem Lächeln im Gesicht zu verstehen. Mal schauen, wohin sein italienischer Charme ihn führen wird.

Auf jeden Fall fiebert die Internet-Bekanntheit dem Start der Show schon lange entgegen. "Ich freue mich wirklich sehr auf die Kandidaten. [...] Ich freue mich auf die Jury, die ganzen Tänzer, die ganzen Tanzstile – einfach mal in diese Welt einzutauchen", schwärmte Stefano auf Instagram.

