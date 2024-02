Nur Grunzen: In neuem Film durfte Cole Sprouse nicht reden!

Viel Text musste er ausnahmsweise nicht lernen! Cole Sprouse (31) ist besonders für seine Rollen in Riverdale oder auch "Hotel Zack & Cody" bekannt. Seit dem 22. Februar kann er nun wieder auf der großen Leinwand in "Lisa Frankenstein" bestaunt werden. Für die dunkle Komödie schlüpfte der Schauspieler in den Charakter eines Zombies. Aber nicht nur das stellte für den Serienstar ganz neues Terrain dar – gegenüber Promiflash verrät Cole nun, wie es für ihn war, vor der Kamera kein einziges Wort sprechen zu dürfen!

"Es war großartig. Ich denke, es war an der Zeit, dass ich die Klappe halte", gibt der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu. Für seine Schauspielkollegin Kathryn Newton (27) sei das zunächst aber ziemlich gewöhnungsbedürftig gewesen. "Diese Möglichkeit war ein wenig furchteinflößend, weil ich mich gefragt habe, wie wir einen Film machen, in dem mein Co-Star nicht redet. Zum Glück haben wir es hinbekommen", erklärt die "The Society"-Darstellerin erleichtert.

Mit "Lisa Frankenstein" ist für Cole ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. "Ich wollte schon immer einen Film wie diesen machen und ein Monster spielen. Als ich ein Kind war, war das einer meiner größten Wünsche", plaudert der Zwillingsbruder von Dylan Sprouse (31) zudem im Interview aus.

Getty Images Cole Sprouse in London 2023

Getty Images Cole Sprouse und Kathryn Newton beim Special Screening von "Lisa Frankenstein"

Getty Images Cole Sprouse bei der Met Gala 2022

