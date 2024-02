Wegen Suizidgedanken: Mel B. machte Elektroschocktherapie!

Ob das der richtige Weg ist? Mel B. (48) hat keine leichte Zeit hinter sich. Zehn Jahre lang war die Sängerin gemeinsam mit Stephen Belafonte (48) als Eheleute durchs Leben gegangen. Ihre Zeit als Paar hat sie jedoch nicht in guter Erinnerung – der Filmproduzent soll Mel seelisch missbraucht haben. Danach bekriegten sich die zwei vor Gericht. Die Britin verlor den Streit um das Sorgerecht ihrer Tochter und anscheinend auch ihren Lebenswillen. Mel vertrieb ihre Suizidgedanken mit Elektroschocks!

Wie sie im Interview mit The Sun erzählt, habe sie sich jeden Tag für sechs Wochen auf den Balearen einer Elektroschocktherapie an ihrem Gehirn unterzogen. Das habe die Neuronen in Mels Gehirn "erneuert, neu vernetzt und geschockt". Die Musikerin erklärt: "Während magnetische Wellen in meinen Kopf geschickt wurden, hat die Maschine laute Geräusche gemacht. Es war intrusiv." Die Maschine habe dabei genau die Punkte in ihrem Gehirn getriggert, welche für "Trauma, Emotionen und Depressionen" zuständig seien. "Jetzt kann ich ehrlich sagen, dass es für mich gewirkt hat – und ich werde mich einer erneuten Behandlung unterziehen", schlussfolgert die 48-Jährige.

Insbesondere der Verlust des Sorgerechts für ihre Tochter und die damit einhergehende Trennung machen Mel sehr zu schaffen. "Es ist, als würde man mir einen Arm abschneiden. Sie ist mein Baby", betonte das ehemalige Spice Girl vor wenigen Tagen.

