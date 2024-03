Charlotte Dawsons Baby musste schon wieder ins Krankenhaus

Charlotte Dawson (31) ist besorgt. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ist im Juli des vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach ihrem Sohn Noah durfte sie den kleinen Jude auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine hat jedoch immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Er musste bereits wegen einer RSV-Bronchitis ins Krankenhaus und konnte nur schwer atmen. Nun ist Jude erneut in der Klinik und Charlotte hat deswegen große Angst.

In ihrer Instagram-Story verrät die 31-Jährige, dass ihr Sohn wieder Probleme mit der Atmung und Fieber hatte: "Wir sind wieder im Krankenhaus. Es ist wie ein Déjà-vu, oder? Wieder mit seiner Bronchitis." Im Vergleich zum letzten Mal brauche Jude jetzt jedoch keinen zusätzlichen Sauerstoff. Charlotte vermutet, dass der Abwehrmechanismus seines Körpers besser sei als zuvor mit sieben Wochen. Mittlerweile scheint der kleine Mann sowieso auf dem Weg der Besserung zu sein. "Es war wieder sehr beängstigend, aber ich bin so froh, dass er es besser bekämpfen kann als Baby, aber es ist einfach verrückt, dass es ihn wieder erwischt hat", resümiert die Influencerin.

Doch nicht nur Charlottes Baby, sondern auch ihr Verlobter Matt Sarsfield hat gesundheitlich einiges durchgemacht. Er musste über Weihnachten wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus. Aufgrund eines eingeklemmten Nierensteins war sogar Blut in seinem Urin. Wenige Tage später war er aber wieder wohlauf.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawsons Sohn Jude, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Baby Jude

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Matt Sarsfield und Charlotte Dawson

Anzeige



