Cathy Hummels verkauft ihre Möbel zu stolzen Preisen im Netz

Cathy Hummels (36) liebt den extravaganten Lebensstil. Die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels (35) präsentierte sich jüngst im Privatjet über den Wolken und erntete für ihre dekadente Angewohnheit herbe Kritik. Aber das Geld muss natürlich auch irgendwie wieder reinkommen, und dafür möchte sie nun scheinbar alten Ballast loswerden. Wer Lust und das nötige Kleingeld hat, kann nun zum Beispiel vier cremefarbene Designersessel aus dem Hause Hummels erwerben – für den stolzen Preis von 4.000 Euro pro Stück. Im schicken Münchner Viertel Bogenhausen können sich die Käufer die Stücke direkt an der Haustür von Cathy abholen, wie sie auf Kleinanzeigen schreibt.

Die Vollblutmama ist in Sachen Privat-Flohmarkt bereits eine Expertin. So verkaufte sie vor einigen Jahren große Teile ihres Kleiderschranks – vom Mantel bis zur Handtasche war alles dabei, was das Herz begehrt. "Bei mir hat sich über die Jahre so viel angesammelt, manche Teile besitze ich schon jahrelang", erklärte Cathy damals der Bild. Im vergangenen Jahr organisierte sie sogar ein Fan-Event in ihrem eigenen Haus. Wer ein Ticket ergattern konnte, durfte durch ihre schicke Villa stöbern und Möbel sowie persönliche Gegenstände kaufen.

Ob es jedoch eine gute Idee ist, wildfremden Menschen im Internet die eigene Adresse mitzuteilen? Cathy macht sich da wohl keinen Kopf. Erst kürzlich hatte die ehemalige Spielerfrau es mit heimlichen Verehrern zu tun. Laut den Vermutungen der Single-Dame waren es gleich drei verschiedene fremde Männer, die ihr rote Rosen auf der Windschutzscheibe ihres knallpinken SUVs hinterließen. Cathy schien jedoch nicht abgeneigt – und überlegte sofort, ob einer der Rosenkavaliere nicht vielleicht Potenzial für die Zukunft haben könnte.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

