Wird Natascha Ochsenknecht "Die Passion" mit Jimi sehen?

Wird Natascha Ochsenknecht (59) ihren Sohn supporten? Jimi Blue Ochsenknecht (32) liegt seit seiner Beziehung zu Laura Marie Geissler (25) mit seiner Familie im Clinch. Während es also privat bei dem "Wilde Kerle"-Star kriselt, läuft es beruflich umso besser für ihn: Im TV-Live-Event "Die Passion" wird der Schauspieler in die Rolle des Judas schlüpfen. Wird sich seine Mutter Natascha die Ausstrahlung trotz der Differenzen ansehen? Promiflash hat für euch nachgehakt!

"Also tatsächlich bin ich eigentlich eher so der Streaming-Fan, aber mal sehen, vielleicht schaue ich mal rein", verrät sie gegenüber Promiflash auf ihrem Event zu ihrer neuen Körperpflegelinie mit Bettina Barty. Die Blondine ist also noch unentschlossen. Ob sie derzeit Kontakt zu dem Schauspieler hat, wollte die 59-Jährige nicht verraten.

Jimi freut sich bereits auf die Herausforderung. "Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur 'böse'", verrät der 32-Jährige in einer offiziellen Pressemitteilung von RTL. Zuletzt gab er sein schauspielerisches Talent in der Selfie-Doku-Soap "Berlyn" im Jahr 2016 zum Besten.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

