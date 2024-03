Wird Prinzessin Leonor einen Auslandseinsatz absolvieren?

Seit vergangenem August absolviert Prinzessin Leonor von Spanien (18) ihren Wehrdienst an der Militärschule von Saragossa, wie einst ihr Vater und Großvater. Doch könnte am Ende der dreijährigen Ausbildung möglicherweise sogar ein Auslandseinsatz stehen? Laut diverser Medienberichte ist dies nicht auszuschließen. "Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen und alles, was mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, sorgfältig untersuchen", verrät ein Insider aus dem Umfeld des spanischen Königshauses im Gespräch mit Monarquía Confidencial. Eine Entscheidung sei bisher aber noch nicht gefallen.

Dass ihr die Uniform ausgesprochen gut steht, stellte die junge Spanierin schon des Öfteren unter Beweis: Vor wenigen Monaten absolvierte die älteste Tochter von König Felipe von Spanien (56) und Königin Letizia (51) zusammen mit ihren Eltern einen Auftritt im Königspalast in Madrid – in ihrer schneidigen Militäruniform machte die Kronprinzessin dabei eine tolle Figur. Leonor begrüßte im Rahmen der Veranstaltung verschiedene Mitglieder der Streitkräfte.

Am 31. Oktober vergangenen Jahres feierte die Prinzessin ihren 18. Geburtstag – doch auch an diesem besonderen Tag präsentierte sie sich pflichtbewusst: Anstatt es wie andere Teenager mal richtig krachen zu lassen, ging es für Leonor gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester Prinzessin Sofía (16) ins Abgeordnetenhaus nach Madrid. Dort leistete sie den Treueeid auf die spanische Verfassung.

Getty Images Prinzessin Leonor, Königin Letizia und König Felipe im Januar 2024

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

