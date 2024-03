Nach Garrisons Tod (25): Janelle Brown teilt Erinnerungsfoto

Janelle Brown (54) schockte vor wenigen Tagen ihre Fans mit traurigen Nachrichten: Ihr Sohn Robert Garrison (25) ist tot. Nun teilt sie auf Instagram einen Schnappschuss aus glücklichen Zeiten. "Letztes Weihnachten hatte ich alle meine Kinder zusammen", kommentiert sie das rührende Familienfoto. Der Schnappschuss zeigt Janelle inmitten ihrer Kinder wie Enkelkinder, auch Robert lächelt auf der Aufnahme in die Kamera. "Es war erstaunlich, denn es ist schwierig, bei dem hektischen Leben, das alle führen, ein solches Treffen zu koordinieren. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass wir Fotos gemacht haben", fügt sie noch hinzu.

Die Fans fühlen mit Janelle und versuchen, die TV-Bekanntheit mit lieben Worten aufzubauen. "Janelle, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie leid mir das für dich und deine Familie tut. Ich sende Liebe und Gebete", drückt eine Userin ihre Anteilnahme aus. "Dein Verlust tut mir unglaublich leid. Wunderschönes Bild", lautet ein weiterer Kommentar. "Was für eine schöne Familie, du bist eine so tolle Mutter. Ich sende euch so viel Liebe", richtet ein anderer mitfühlende Worte an die TV-Bekanntheit.

Die polyamore Familie steht seit Jahren für die TV-Show Alle meine Frauen vor der Kamera. Doch wird man in der nächsten Staffel der Realityshow auch die traurige Zeit nach dem Tod von Robert thematisieren? "Die Familie filmt normalerweise immer – ob mit echten Kameras oder mit ihren Handys. So traurig es auch ist, sein unerwarteter Tod kam während der Dreharbeiten", so ein Insider im Gespräch mit US Sun.

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

