Glen Powell und Sydney Sweeney planen einen zweiten Film!

"Wo die Lüge hinfällt" ist einer der erfolgreichsten Kinofilme der letzten Zeit. Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35) hatten so viel Spaß beim Dreh der romantischen Komödie, dass sie sich nun eine Fortsetzung wünschen. Im Gespräch mit People verrät die Euphoria-Darstellerin: "Wir haben viele unterschiedliche Ideen." Das Filmpaar habe allerdings noch kein festes Konzept. "Wir haben noch nicht wirklich festgelegt, was wir machen wollen. Aber wir träumen von verschiedenen Dingen und schauen, was am besten passt", erzählt sie. Eine offizielle Bestätigung eines zweiten Teils gibt es von den Filmstudios leider noch nicht.

Auch Glen machte den Fans des Kassenschlagers vor Kurzem Hoffnung. Im Gespräch mit Variety schwärmte der US-Amerikaner über seine Kollegin: "Es ist so einfach, mit Sydney zu arbeiten, und es macht deswegen so viel Spaß." Eine "Wo die Lüge hinfällt"-Sequel, würde er auch nicht ausschlagen. "Bitte schickt uns alle Drehbücher, die ihr habt", scherzte der 35-Jährige. Die beiden Schauspieler hätten sogar schon einige Skripte gelesen und bemühten sich herauszufinden, was ihnen und ihrem Publikum am besten gefallen könnte.

Die Filmpartner sorgten während des Drehs und der Promo-Tour ihres Films für einige Schlagzeilen. Obwohl die Beauty mit dem Unternehmer Jonathan Davino verlobt ist, kamen immer wieder Gerüchte einer Affäre auf. Der Top Gun: Maverick"-Star soll sich im April 2023 von seiner Freundin Gigi Paris getrennt haben. Gegenüber Variety äußerte sich Sydney zu den Spekulationen so: "Glen und mir ist das eigentlich egal. Wir haben so viel Spaß zusammen, und wir respektieren einander so sehr." Die Affäre sei einfach eine Erfindung der Fans. "Es ist eine Liebeskomödie, das ist es, was die Leute wollen", vermutete die 26-Jährige.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Glen Powell, 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

