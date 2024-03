Schon wieder beim Ex: Kim Kardashian besucht Show von Kanye

Kim Kardashian (43) ging zum zweiten Mal in dieser Woche auf ein Event von Kanye West (46). Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie die vierfache Mutter sich für den Auftritt ihres Ex-Mannes in Los Angeles herausgeputzt hat. Auf den Bildern trägt sie eine schwarze Schlaghose aus Leder, passende Lederstiefel sowie ein bauchfreies weißes T-Shirt. Dazu kombiniert sie einen schwarzen Fellmantel und eine Tasche in Netzoptik. Der Anlass war eine Show des "Flashing Lights"-Interpreten beim Musikfestival Rolling Loud. Der Hauptgrund für Kims Anwesenheit wird allerdings ihre Tochter North West (10) gewesen sein. Die stolze Mama konnte ihren Sprössling dabei beobachten, wie sie zu ihrem Song "Talking / Once Again" auf der Bühne tanzte.

Das Gesangstalent der Zehnjährigen konnten die Zuschauer leider nicht genießen. Bei den sogenannten "Listening Partys" spielen Kanye und Ty Dolla $ign ihr Album ab, ohne selbst dazu zu performen. Im Gespräch mit XXL Magazine verteidigte der "Sucker For Pain"-Interpret diese Entscheidung: "Es ist immer noch eine bessere Show als bei anderen Leuten, die ein Mikrofon haben." Besucher des Festivals sind da teilweise anderer Meinung. "Ich will nicht sagen, dass es scheiße war, aber ich hatte mir eine Show von Kanye einfach anders vorgestellt", schreibt ein Fan auf X. "Wir wollen unser Geld zurück!", verlangt ein anderer Besucher vom Veranstalter.

Kim wird sich wahrscheinlich trotzdem gefreut haben, ihre Tochter auf der Bühne zu sehen. Schon am Dienstag hatte die Unternehmerin ein Event von ihrem Ex in San Francisco besucht. Dort hatte sie sich zum ersten Mal mit Kanyes neuer Partnerin Bianca Censori (29) gezeigt. Ein Livestream auf Instagram hatte gezeigt, wie die zwei Ladys nebeneinander zur Musik wippten. Das Verhältnis der beiden soll aufgrund der gewagten Outfits des Models schwierig sein. Eine Quelle verriet gegenüber Daily Mail: "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf."

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de