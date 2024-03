Hier planscht Zac Efron mit seiner kleinen Schwester Olivia!

Ein bisschen Quality-Time mit der Familie schadet nie! Dieser Meinung scheint auch Zac Efron (36) zu sein. Der Schauspieler veröffentlichte vor wenigen Tagen ein süßes Video auf Instagram, in dem er und sein Bruder Dylan (32) mit ihrer kleinen Schwester Olivia im Meer planschen. Darunter schrieb er: "Erster Frühlingstag!" Zu Beginn der Aufnahme hält Zac die Vierjährige auf dem Arm und gibt ihr einen Kuss auf die Wange – ein Anblick, der sicherlich den ein oder anderen Fan neidisch macht. Danach wird Olivia von ihrem älteren Bruder an den Händen hochgehoben, als die Wellen ihre Füße treffen. Und zu guter Letzt gesellt sich noch Dylan zu seinen Geschwistern und hilft dabei, die Kleine über das Wasser zu schwingen.

Zac und Dylan sind die Kinder von David Efron und Starla Baskett, die sich 2016 scheiden ließen. Aus der zweiten Ehe ihres Vaters stammen dann noch die zwei jüngeren Geschwister – Olivia und Henry. Von ihnen teilen der High School Musical-Star und sein Bruder des Öfteren Bilder und Videos im Netz. So auch an Zacs Geburtstag, an dem Dylan eine Geburtstagsnachricht auf Instagram verfasste und ihm alles Gute wünschte: "Ich weiß genau, was für ein großer Bruder ich für Olivia und Henry sein möchte, weil du dieser Bruder für mich warst."

Dylan begleitete seinen großen Bruder erst kürzlich auch zu dessen Walk-of-Fame-Zeremonie. Dort teilte Zac mit People, wie viel seine Eltern geopfert hatten, damit er seine Träume als Schauspieler verfolgen konnte. "Sie haben an mich geglaubt, auch wenn ich nicht weiß, wie. Es muss schwierig gewesen sein, mich im Alter von 15 zu Castings hin und her zu fahren", erzählte der "Iron Claw"-Darsteller. Seine Eltern seien der Grund, warum er heute da ist, wo er ist. Sie bei der Zeremonie dabei zu haben, macht ihn emotional: "Das ist etwas ganz Besonderes. Es bedeutet mir die Welt."

Instagram / zacefron Zac Efron und seine Schwester Olivia

Getty Images David Efron, Zac Efron, Starla Baskett und Dylan Efron bei der Walk of Fame Zeremonie

