Prinzessin Kates Videobotschaft war zwei Wochen in der Mache

Die Herzen von Millionen Royal-Fans dürften am Freitag wohl für einen Moment ausgesetzt haben, als Prinzessin Kate (42) auf ihrer Instagram-Seite erschien. Was die künftige Königin von Großbritannien in ihrem Statement zu verkünden hatte, dürfte viele ihrer Unterstützer zu Tränen gerührt haben: Sie ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Jedes einzelne ihrer Worte hatte sich die Princess of Wales selbst überlegt. Auch das Video selbst durchlief einen wohlüberlegten Prozess. "Soweit ich weiß, hat die Prinzessin schon vor zwei Wochen beschlossen, dass sie diese öffentliche Erklärung abgeben wird", erklärte Victoria Newton bei "BBC's Sunday With Laura Kuenssberg". Ab dem Zeitpunkt, an dem sie entschied, sich zu äußern, soll alles sorgsam vorbereitet worden sein – von ihren Worten bis hin zur Dreh-Location.

Der emotionale Clip wurde inzwischen fast fünf Millionen Mal geliket. Kates Fans sendeten ihr unzählige Genesungswünsche, machten sich jedoch gleichzeitig Sorgen um ihre Prinzessin. "Man sieht ihr an, wie sehr ihr das zu schaffen macht. Sie tut mir so leid. Ich hoffe, die Menschen lassen sie jetzt in Ruhe", äußerte unter anderem ein User unter dem Post der 42-Jährigen. Als hätte Kate das geahnt, versicherte sie in ihrem Video: "Ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge fokussiere, die mir helfen zu heilen."

Jetzt, da bekannt ist, dass Kate krank ist, wird sie sich wohl nicht so schnell in der Öffentlichkeit zeigen. Die Tochter von Carole (69) und Michael Middleton (74) unterzieht sich erst seit kurzem einer Chemotherapie – sie befindet sich noch im frühen Stadium der Behandlung. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass Kate in naher Zukunft ein Comeback bei einer Veranstaltung feiert.

