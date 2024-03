So überwand Supermodel Gisele Bündchen ihre Panikattacken!

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (43) spricht in der Sendung "The View" offen von ihrem Kampf gegen ihre "schweren" Depressionen und Panikattacken: "Ich hatte keine Ahnung, dass dies mit meinem Lebensstil zusammenhing", betont die 43-Jährige. Sie habe einen Naturheilkundler aufgesucht, der ihr riet, ihre Ernährung umzustellen. "Ich habe ihm von meinem Alltag erzählt, also dass ich trinke, rauche und Kaffee konsumiere", erinnert sich das Model. Der Experte habe ihr geraten, sofort mit dem ungesunden Lebensstil aufzuhören, da sie nur so ihre Panikattacken in den Griff bekommen könne. Ihr Heilpraktiker legte ihr drei Dinge ans Herz: eine Ernährungsumstellung, mindestens acht Stunden Schlaf und täglichen Sport.

Gisele erzählt außerdem, dass sie als Teenager einen rasanten Lebensstil gehabt habe: Sie emanzipierte sich im Alter von 14 Jahren von ihren Eltern, um ihren Modeltraum zu verwirklichen und begann, um die ganze Welt zu reisen. Mit Anfang 20 bekam sie die ersten Panikattacken und zu Beginn habe sie nicht gewusst, was sie tun sollte, da eines der schlimmsten Dinge bei Panikattacken die Angst sei, wieder eine zu bekommen. Nun lässt sie die Zeit Revue passieren: "Ich wurde ein anderer Mensch. Ich begann zu meditieren, Yoga zu praktizieren und fing an, Atemübungen zu machen. Es war eine lange Reise."

In wenigen Tagen erscheint Giseles Kochbuch "Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul". Ihr Ziel sei es, ihr erlerntes Wissen über Ernährung und Wohlbefinden mit ihren Fans zu teilen. Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model teilt schon seit geraumer Zeit Rezepte und Tipps für einen gesunden Lebensstil auf Social Media. Die Fans scheinen begeistert zu sein: "Danke, dass du deine großartigen Ideen für ein gesünderes Leben mit uns teilst!", schreibt ein Fan unter Giseles Instagram-Beitrag. "Ich kann es kaum erwarten, dieses Buch in meiner Küche zu haben!", äußert sich ein weiterer und ein anderer ergänzt: "Ich habe meins vor Monaten vorbestellt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr die Tipps von Giseles Naturheilkundler hilfreich? Ja, auf jeden Fall. Nein, eher nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de