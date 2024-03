XL-Babybauch: Schwangere Vanessa Hudgens spaziert mit Cole

Vanessa Hudgens (35) und ihr Ehemann Cole Tucker (27) wurden erstmals seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft öffentlich beim Spazieren in gesichtet! Die 35-jährige Schauspielerin und der professionelle Baseballspieler zeigten sich am Montag gemeinsam in Scottsdale in Arizona und wirkten dabei überglücklich – wie auf diesen Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Vanessa präsentierte ihren großen Babybauch stolz in einem bauchfreien, weißen Top und weiten schwarzen Basketballshorts. Cole flanierte in einem legeren Outfit bestehend aus einem hellblauen Hoodie und einer grauen Jogginghose über die Straße. Das Paar war zusammen mit seinem Hund Darla unterwegs und genoss die gemeinsame Zeit in Vanessas Heimat.

Vanessa machte ihre Schwangerschaft vor wenigen Wochen auf dem roten Teppich der 96. Oscar-Verleihung publik, nachdem bereits monatelang Spekulationen kursierten. Die High School Musical-Darstellerin nutzte den glanzvollen Anlass, um die süßen Babynews in einem figurbetonten schwarzen Kleid offiziell zu machen. Und auch auf einer Oscar-Afterparty setzte sie ihre gewölbte Körpermitte perfekt in Szene: Zu dem Vanity-Fair-Event erschien sie in einem bodenlangen, transparenten Dress, durch das ihr Babybauch durchschien.

Vanessa und Cole lernten sich 2020 auf eine außergewöhnliche Art und Weise kennen. Die beiden hatten zum ersten Mal im Rahmen einer Zoom-Meditationssitzung Kontakt. Im Februar 2023 verkündeten die Schauspielerin und ihr Liebster dann voller Stolz, dass sie sich verlobt haben. Ende 2023 traten sie dann schon vor den Traualtar: Bei einer romantischen Zeremonie in Mexiko gingen die Turteltauben den Bund der Ehe ein.

Getty Images Vanessa Hudgens auf der Oscar-Afterparty, März 2024

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, 2021

