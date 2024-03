Hier zeigt sich Gwyneth Paltrow im feurigen Workout-Look!

Gwyneth Paltrow (51) liebt Spanx – das zeigt die Schauspielerinnun in ihrer Instagram-Story. Bei einer ihrer "Frag mich alles"-Fragerunden möchte ein Follower ihre Workout-Klamotten sehen. Gwyneth antwortet daraufhin mit einem Spiegelselfie, auf dem sie eine feuerrote Spanx-Leggings mit dazu passendem Pullover trägt. Dazu schreibt sie: "Seltsamerweise mag ich Spanx sehr gern." Und es ist nicht das erste Mal, dass die "Iron Man"-Darstellerin ihre Zuneigung für die Marke im Netz teilt. Vergangenes Jahr präsentierte Gwyneth in einem Beitrag ihre September-Looks und zeigte sich auf einem der Fotos strahlend in einem beigefarbenen Trainingsanzug. Darauf reagierte sogar Spanx und kommentierte unter dem Post: "Wir lieben es, dich in unserem Butterscotch-Set zu sehen!"

Ob die Athleisure-Looks in Zukunft auch zu ihren neuen morgendlichen Routinen gehören werden? In einem Interview mit The Sunday Times erzählte Gwyneth vor Kurzem, dass sich diese bald verändern werden – denn sie bereite sich derzeit darauf vor, dass sowohl ihr Sohn als auch ihr Stiefsohn in den nächsten Monaten aufs College gehen werden. Keine Kinder mehr im Haus zu haben, mache die Oscar-Gewinnerin zwar "unglaublich traurig", aber "andererseits ist es genau das, was passieren sollte." Sie erklärte: "Aus Kindern sollen junge Erwachsene werden, die selbst etwas erreichen und bewältigen können, die Beziehungen knüpfen und widerstandsfähig sind."

Dass sie dem Ganzen so entspannt gegenübersteht, wundert nicht, denn: Die zweifache Mama hat schon einen Auszug hinter sich. Ihre Tochter Apple (19), die sie sich ebenso wie Sohn Moses (17) mit Ex-Mann Chris Martin (47) teilt, studiert momentan an der Vanderbilt-Universität. Gegenüber Bustle schwärmte Gwyneth: "Apple wusste ganz genau, wo sie hinwollte und hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um es zu verwirklichen." Moses scheint sein bevorstehender Collegebeginn aber auch keine Sorgen zu bereiten – der 17-Jährige sei wohl glücklich, egal wo er landen würde, verriet sie.

Getty Images Gwyneth Paltrow auf der "The Brothers Sun"-Premiere 2024

Instagram / gwynethpaltrow Apple Martin, Gwyneth Paltrow, Moses Martin und Blythe Danner im Dezember 2022

Was denkt ihr über Gwyneths feuerroten Trainingslook?



