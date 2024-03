Olly Murs posiert mit seiner schwangeren Frau im Bikini!

Lange dürfte das Baby wohl nicht mehr auf sich warten lassen! Seit knapp einem Jahr sind Olly Murs (39) und Amelia Tank Mann und Frau. Nur wenige Monate später hatte das glückliche Paar noch weitere Neuigkeiten zu verkünden: Es erwartet seinen ersten Nachwuchs. Amelia zeigt auf Instagram nun ungefiltert ihre Babykugel in einem Bikini! Mit dabei ist auch der Sänger, der liebevoll einen Arm um die werdende Mama legt. Auch Olly trägt nichts weiter als eine Badehose. "Es hat sich viel verändert seit 2019...", schreibt Amelia zu dem Schnappschuss.

Wie viel sich tatsächlich innerhalb der vergangenen fünf Jahre getan hat, demonstriert die Schwangere mit einem weiteren Foto. Darauf ist sie ebenfalls mit ihrem Partner zu sehen. Beide halten ihre nackten Bäuche in die Kamera. Dabei fällt vor allem Amelias trainierte Körpermitte ins Auge. Olly hingegen scheint erst mit seinem Training angefangen zu haben. Auf dem aktuellen Bild kann der Brite aber mit seinem Sixpack beeindrucken, während seine Freundin nun ein Baby im Bauch trägt.

Bereits zu ihrer Babyparty bewiesen die beiden Turteltauben, wie viel Humor sie haben. Die feierten Olly und Amelia mit Greggs, einem britischen Unternehmen, welches Backwaren herstellt. Statt "Greggs" zierte aber das Wort "Preggs" den Stand, an dem sich die werdenden Eltern bedienen und soll wohl eine Anspielung auf das englische Wort für "schwanger" sein. Aber auch lustige Sprüche wie "Was ist im Ofen" sowie zahlreiche Glückwünsche schmückten den Wagen. Olly ließ es sich sogar nicht nehmen, in ein Baguette-Kostüm zu schlüpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / amelia.murs Amelia Tank und Olly Murs, 2019

Anzeige Anzeige

Snapchat / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs bei ihrer Babyparty

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Olly und Amelias Bild? Ich finde es super! Na ja, ich hätte da mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de