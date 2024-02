Olly Murs macht sich bereit für die Geburt seines Babys!

Er kann es kaum erwarten. Olly Murs (39) und seine Amelia erwarten ihr erstes Kind. Der Sänger und die Bodybuilderin sind seit 2017 ein Paar und hatten im Sommer letzten Jahres geheiratet. Kurz vor Weihnachten verkündeten sie dann die freudige Nachricht, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun teilt der "Oh My Goodness"-Interpret mehr Details zur werdenden Familie: Das Baby könnte jederzeit kommen!

In einer Instagram-Story lässt der Brite seine Fans an seiner Vorfreude teilhaben. Auf einem Foto sieht man den Kleiderschrank des kommenden Murs-Babys, prall gefüllt mit Stramplern, Jäckchen, Hosen und vielem mehr. Bei der Farbe der Kleidung haben sich die werdenden Eltern hauptsächlich für trendige Beigetöne entschieden. Auch Fläschchen, Decken und anderes Babyzubehör hat das Paar schon besorgt. Dazu schreibt Olly: "Bald ist es so weit. So langsam fühlt sich das Ganze echt an."

Den genauen Geburtstermin hält das Pärchen geheim. Allerdings ist jetzt schon klar, dass der Tag sehr emotional für den ehemaligen The Voice-Coach werden könnte. Schon bei seiner Hochzeit war der "Dear Darlin"-Sänger mehrfach in Tränen ausgebrochen. Gegenüber Hello! verriet er, dass seine Mutter ihn seit seiner Kindheit nicht mehr so sehr hat weinen sehen.

Instagram / ollymurs Olly Murs, Sänger

Instagram / tankintraining Amelia Tank und Olly Murs, September 2021

Getty Images Olly Murs, Sänger

