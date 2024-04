Käsewerbung: Das steckt hinter Julia Fox' verrücktem Look

Für diesen Werbepartner hat sich Julia Fox (34) etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Die Fans kennen und lieben die Ex-Freundin von Kanye West (46) für ihre ausgefallenen Outfits. Mit diesem Look sorgt sie nun erneut für Aufsehen! Zum Basketballspiel in New York erscheint die Künstlerin nämlich mit einer komplett veränderten Frisur: Statt glatten brauen Haaren trägt sie nun orange-goldene Ringellocken. In ihrer Instagram-Story verrät das Model den Grund für ihre schrillen Haare. "Die Leute sagen mir immer, meine Outfits seien so verrück", beginnt die Mutter eines kleinen Sohnes zu erzählen. "Es sind keine Outfits – es sind Konzepte", stellt sie klar. "Das Konzept für meinen heutigen Look ist von Velveeta inspiriert", erläutert sie. Damit bezieht sie sich auf ihren Werbepartner, die US-amerikanische Käsemarke Velveeta, die insbesondere Mac and Cheese verkauft.

Im Interview mit People verrät Julias Stylist John Novotny weitere Details zu dem ausgeklügelten Werbe-Look. Um ihre Haare in Velveeta-Locken zu verzaubern, hätten sie lediglich eine Stunde gebraucht, erklärt er. "Julia und ich waren beide angenehm überrascht, wie schön die goldene Farbe ist", betont der Friseur und schwärmt zudem: "Julia ist die absolute Königin der Selbstdarstellung und strahlt immer Selbstvertrauen aus." Sie lebe einen "unverfälschten Lebensstil und tue genau das, was sich für sich gut anfühle.

Von den Käsehaaren der Künstlerin dürften ihre Fans wenig überrascht sein. Denn ihre Community ist so einiges von der italienisch-US-amerikanischen Schauspielerin gewöhnt. Bei der diesjährigen Oscar-Viewing-Party erschien Julia beispielsweise fast oben ohne. Ihr glitzerndes Kleid endete unterhalb ihrer Brüste. Statt einem Oberteil trug die Autorin nur goldene Träger als Nippelpads.

Getty Images Kanye West und Julia Fox, Januar 2022

Getty Images Julia Fox, März 2024

