Michael Jacksons Firma verhindert Zugang zu intimen Fotos!

Wade Robson (41) klagte zusammen mit James Safechuck bereits mehrfach, weil sie angeblich als Kinder von Michael Jackson (✝50) missbraucht worden waren. Im Sommer vergangenen Jahres ließ ein Gericht eine Klage gegen die Produktionsfirma des verstorbenen Popstars zu. Offenbar stellten die beiden zu diesem Zweck einen Antrag, um Michaels Strafakte einsehen zu dürfen. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Die Firma MJJ Productions stellt sich jedoch entschieden dagegen. Angeblich sollen die Vertreter befürchten, dass die beiden Kläger an intime Bilder herankommen wollen, die den Sänger sogar nackt zeigen. "Der Versuch der Kläger, diese sensiblen, privaten und irrelevanten Informationen zu erhalten, ist besonders ungeheuerlich", heißt es seitens des Unternehmens. Es scheint naheliegend, dass befürchtet wird, diese Bilder könnten an die Öffentlichkeit geraten.

Wade hatte seine Geschichte bereits vor einigen Jahren öffentlich gemacht. Nach wie vor prangert der Australier an, Michael habe ihn über sieben Jahre sexuell missbraucht. 2017 wurde eine erste Klage abgewiesen. Doch aufgeben wollte der 41-Jährige nicht. Bis zum August 2023 wies das Gericht in Los Angeles die Klage aber immer wieder ab, zuletzt mit der Begründung, die Firma sei nicht für die Sicherheit der Jugendlichen verantwortlich gewesen. Doch dann wendete sich das Blatt und es gab grünes Licht für einen Prozess. Laut Billboard entschied das Berufungsgericht, dass "ein Unternehmen, das den sexuellen Missbrauch durch einen seiner Angestellten ermöglicht, nicht von der Pflicht entbunden ist, diese Kinder zu schützen".

Aktuell wird das Leben des King of Pop verfilmt. Doch wegen der anhaltenden Vorwürfe gab es schon vor Kinostart Kritik an dem Streifen. Schauspieler Miles Teller (37), der Michaels früheren Manager spielen wird, hat dafür aber wenig Verständnis. Er habe sich zwar damit beschäftigt, wolle aber nicht auf die Rolle verzichten. "Man bekommt nur eine gewisse Anzahl an Gelegenheiten in diesem Geschäft, um Filme zu machen. Ich bin wirklich begeistert, ein Teil davon zu sein. Ich denke, es wird die Leute umhauen", betonte er gegenüber Variety.

Getty Images Wade Robson im Mai 2005

Getty Images Miles Teller im März 2023

