Für diesen Schönheitseingriff gab JoJo Siwa 46.500 Euro aus!

JoJo Siwa (20) steht von klein auf im Rampenlicht. Als Kind erlangte sie in der Show "Dance Moms" Berühmtheit und steht seither vor der Kamera. Ihre Kindheit und Jugend in Hollywood haben bei der Tänzerin wohl auch den Wunsch nach einem Schönheitseingriff geweckt. Ein Video einer Preisverleihung ist nun wieder aufgetaucht, in dem sie mit einem Geständnis überrascht. In dem Clip wird die YouTuberin von BuzzFeed gefragt, was denn das Teuerste sei, das sie trägt – JoJos Antwort kommt schnell: "Meine Zähne. Diese Scheißdinger haben mich 50 Riesen gekostet." Für umgerechnet rund 46.500 Euro ließ sie sich also die Zähne abfeilen und mit sogenannten Veneers bedecken.

Hat der Kinderstar etwa mit Unsicherheiten zu kämpfen? "Ich gehe mit mir selbst bei allem sehr hart ins Gericht", gestand JoJo jüngst in einem Interview mit E! News und fügte hinzu: "Ich bin eine sehr unsichere Person." Die Ursprünge für ihr geringes Selbstbewusstsein sieht sie in ihrer Zeit bei "Dance Moms" und dem frühen Kontakt mit Ruhm im Netz. Sie erklärt: "Alles wird beurteilt. Die Leute haben mir gesagt, dass ich Geheimratsecken bekomme, aber sie wissen nicht, dass ich einen Stressausschlag habe und deshalb genau hier eine kahle Stelle habe. Eine 12-Jährige sollte keinen Stressausschlag auf dem Kopf haben, der sie kahl werden lässt, aber ich habe ihn."

Um ihr altes, kinderfreundliches Image abzulegen, wagte die Influencerin vor wenigen Tagen einen ganz neuen Look. Im engen Glitzeranzug und mit wildem Make-up, das an die Rockband Kiss erinnert, stolzierte sie bei den iHeartRadio Awards über den roten Teppich. "Das ist ein Kostüm aus meinem Musikvideo für 'Karma'. Das ist mein schwarzes Biest. Ich liebe es", schwärmte sie gegenüber Extra. Doch der neue Look und auch das betont sexuelle Musikvideo für ihren neuen Song kommen bei ihren Fans eher weniger gut an.

Getty Images JoJo Siwa im Dezember 2022

Getty Images JoJo Siwa bei den iHeartRadio Awards 2024

